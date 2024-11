Sisma, 900mila euro per campanile Basilica di S.M. degli Angeli

Trasferiti 900 mila euro all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria per l'intervento di miglioramento sismico del campanile della Basilica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. Proseguono dunque i lavori di uno dei simboli della cristianità, anche grazie al programma dell'ordinanza 128 che finanzia e integra i fondi dell'ordinanza 105 - chiese e luoghi di culto - per tutta una serie di interventi nei luoghi di San Francesco, in vista degli 800 anni della morte del Patrono d'Italia.

Il soggetto attuatore dell'intervento è la Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi, lo stesso di un altro importante intervento che, sempre tramite decreto, ha ricevuto 960 mila euro per l'avanzamento dei lavori: la chiesa di Montesanto a Todi.

È stato anche concesso un contributo di 1,47 milioni di euro per la riparazione della chiesa di San Vito in Agriano, nel comune di Norcia. In questo caso il soggetto attuatore è l'arcidiocesi di Spoleto-Norcia.

"Il Centro Italia si prepara al Giubileo del 2025 e alle celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco del 2026, e per questo insieme alla presidente della Regione Tesei abbiamo scelto strategicamente di potenziare l'ordinanza 128 e di imprimere una grande accelerazione agli interventi di riparazione dei luoghi di culto", ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto, Guido Castelli.

"La ricostruzione del patrimonio religioso è fondamentale per la comunità locale ma lo è anche per il turismo, sempre più importante per l'economia dell'Appennino centrale e per questo pienamente inserito nella strategia complessiva per queste aree", ha aggiunto il commissario.



