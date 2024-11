Schlein, vittoria di Trump brutta notizia per Europa e Italia

L'elezione di Trump negli Stati Uniti, per la segretaria del Pd Elly Schlein "è una brutta notizia per l'Europa e una brutta notizia per l'Italia. Non solo perché anche in questi ultimi giorni ha dichiarato di nuovo la sua ostilità verso l'Unione europea, ma anche per quello che ne conseguirà in termini di politiche economiche". Lo ha detto rispondendo ai giornalisti nel corso di una sua visita a Terni.

"Chi oggi lo festeggia per ragioni di bandiera - ha proseguito Schlein - smetterà presto quando gli effetti di una nuova politica protezionistica colpiranno le imprese e in lavoratori in Europa e anche qui nel nostro Paese".



