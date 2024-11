Puletti, Casal di Mezzo isolata ad ogni temporale

"Ad ogni temporale, l'acqua piovana che scende da Montebibico alimenta il canale verso valle, invadendo e rendendo impraticabile l'unica strada che consente di accedere alla frazione spoletina di Casal di Mezzo. Con il risultato che le cinque famiglie che ci vivono restano frequentemente isolate durante le stagioni più piovose.

Con rischi per la viabilità e la stessa sicurezza": in occasione di uno degli ultimi allagamenti, sul posto, guidata da alcuni residenti, si è recata per un sopralluogo Manuela Puletti, consigliere regionale della Lega.

Puletti spiega in una sua nota che "dopo aver visto l'effettiva situazione di pericolo, con l'inverno alle porte, insieme al consigliere comunale Paolo Imbriani rivolge un appello a tutti gli enti coinvolti: 'Occorre unire le competenze e risolvere un problema di piccole dimensioni, ma estremamente pericoloso per gli abitanti, per i bambini che non hanno libertà di uscire in autonomia, per i proprietari dei campi, per vigili del fuoco, il personale delle ambulanze o chiunque debba obbligatoriamente attraversare quel ponticello'".

"Con le ultime piogge - affermano Puletti e Imbriani - la situazione si è aggravata. E con l'inverno alle porte i cittadini giustamente rivendicano attenzione, almeno affinché vengano posizionate barriere protettive e venga messo in sicurezza il piccolo ponte. Ripeto, si tratta di interventi di modeste entità, ma che possono mettere le famiglie di Casal di Mezzo, e quanti devono raggiungere la frazione, a riparo da disagi e rischi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA