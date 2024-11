Matteo Salvini torna in Umbria in vista delle regionali

Matteo Salvini torna in Umbria con diversi appuntamenti in vista delle elezioni regionali. Lo annuncia la Lega Umbria.

Si parte alle ore 11.30 di giovedì 7 novembre dalla Valnerina ternana: prima a Ferentillo (presso bar del Corso in via della Vittoria), poi pranzo a Polino con sostenitori e cittadini.

Nel pomeriggio dalle 16.15 è prevista la visita alla Umbria Olii di Campello sul Clitunno, quindi tappa a Spoleto alle 17.30 al Caffè dei Tigli (largo dei Tigli). La serata si concluderà con una cena a Colfiorito di Foligno.

L'8 novembre sarà la volta dell'Alto Tevere: alle 9 a San Giustino in piazza del Municipio per incontrare i cittadini, alle 10 sopralluogo alla Galleria della Guinza dove Matteo Salvini incontrerà la stampa per riferire in merito all'avanzamento del cantiere di una delle opere ritenute fondamentali per la viabilità umbra e del centro Italia e infine sarà a Trestina alle 11.15 al bar Mè (viale Parini).

"Un grande piacere avere di nuovo con noi Matteo Salvini, insieme stiamo girando tutta l'Umbria e ovunque percepiamo entusiasmo", ha spiegato l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria. "Il contatto con i territori - ha aggiunto - è per noi fondamentale quindi continueremo sempre a stare tra la gente. L'ascolto dei nostri concittadini in questi anni è stato il motore propulsore di ogni nostra iniziativa e ci ha consentito di dare avvio a quel cambiamento decisivo che l'Umbria attendeva da troppo tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA