Magazzini artistici portano in scena omaggio a Paolo Poli

Paolo Poli a cuore aperto, attraverso i racconti di Pino Strabioli, le testimonianze da lui raccolte in numerosi incontri con uno dei più affascinanti geni del teatro del Novecento. Paolo Poli ha infatti attraversato il secolo raccontando con toni disincantati, provocatori, a volte irriverenti, gli aspetti, i vizi, le virtù dell'uomo. "Sempre Fiori, mai un fioraio, omaggio a Paolo Poli" è quindi il titolo dello spettacolo che Magazzini artistici porta in scena venerdì 8 novembre alle 21,15 al teatro della Concordia di Montecastello di Vibio, con Marcello Fiorini alla fisarmonica ed Edoardo Paglione ai video.

"Sempre fiori mai un fioraio" è il titolo di un libro edito da Rizzoli. Poli - spiegano Magazzini artistici in un comunicato - si è raccontato a Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell'arco di due anni. Da queste pagine nasce "una serata dedicata al pensiero libero, all'irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile". L'infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un'esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale di questo paese.

Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne "I viaggi di Gulliver" insieme hanno condotto per Rai Tre "E lasciatemi divertire " otto puntate dedicate ai vizi capitali.

"Teatri in Rete, secondo atto" è la stagione di Magazzini Artistici realizzata con fondi Por Fesr della Regione Umbria e tocca Terni, Spoleto, San Gemini, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Massa Martana, Otricoli e Montecastello di Vibio coinvolgendo 32 artisti di richiamo nazionale.



