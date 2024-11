Incontro tra il questore di Terni e il presidente Unmil

Il questore di Terni Luigi Mangino ha incontrato nel suo ufficio Gianfranco Colasanti, presidente dell'Unione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

L'incontro - spiega la questura - ha rappresentato un'importante occasione di confronto sui diritti di tutti i cittadini.

In particolare si è discusso delle iniziative, già realizzate a livello locale, in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'accessibilità urbana per i cittadini in condizione di disabilità.

Al termine della visita, il questore è stato omaggiato di un volume sul tema, dal titolo: "Vademecum per l'accessibilità urbana", realizzato con il contributo dello stesso Gianfranco Colasanti.



