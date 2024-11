Condannato per spaccio di cocaina, arrestato a Londra

Dovrà scontare oltre quattro anni di reclusione per spaccio di droga un cittadino albanese quarantenne arrestato in Inghilterra per un mandato d'arresto emesso dalla Procura generale di Perugia. I reati contestati allo straniero ritenuto specializzato nello spaccio di cocaina vanno dal settembre del 2013 all'ottobre del 2014, in particolare nel territorio del capoluogo umbro.

L'uomo è stato riconosciuto colpevole di avere ceduto svariate dosi di cocaina in dieci occasioni - spiega la Procura generale -, l'ultima della quale il 4 ottobre 2014 a Ponte San Giovanni. Ricercato dal maggio 2024 è stato rintracciato grazie ad una capillare attività di indagine che ha portato all'arresto del soggetto in Inghilterra dal collaterale ufficio Interpol di Manchester, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia di Roma.

L'attività di indagine, svolta dall'ufficio Sdi della Procura generale, composto dal personale di polizia penitenziaria, ha permesso di monitorare tutti gli spostamenti del latitante in vari punti sia della città di Londra, dove è stato visto nei pressi della London eye, la ruota panoramica situata sulla riva sud del Tamigi e durante un evento culturale 'Culture Splash' a Wembley, dove l'uomo risiedeva.

Per la Procura Generale di Perugia si tratta del primo mandato di arresto dopo l'uscita nel 2020 del Regno unito dall'Unione europea. Nel caso specifico, è stato eseguito sulla base degli accordi commerciali e di cooperazione sottoscritti tra il Regno Unito e l'Unione europea che prevedono il Trade and cooperation agreement warrants come forma di provvedimento da emettere nel caso che il latitante si trovi in territorio britannico.

Il condannato è ora in attesa di essere estradato verso l'Italia.



