Tesei in visita all'aeroporto di Foligno

La presidente Donatella Tesei ha fatto visita questa mattina all'aeroporto di Foligno dove era in corso il progetto "Foligno mette le ali" dedicato ai ragazzi delle scuole. Ai partecipanti la presidente ha ricordato l'importanza crescente che il settore aerospaziale e aeronautico riveste nell'industria umbra e quindi l'opportunità di una formazione specialistica come quella offerta dall'istituto tecnico aeronautico di Foligno.

"Grazie a questo percorso di studi - ha detto - potrete avere la possibilità concreta di un percorso di lavoro e di vita nella nostra regione, che vi potrà dare, vi auguro, molte soddisfazioni".

I ragazzi hanno avuto modo anche di conoscere da vicino il servizio dell'Elisoccorso, che, come è stato riferito nel corso dell'appuntamento, ha già svolto 300 interventi.



