Provincia di Perugia, via libera al piano scuola 2025-2026

"Salvatorelli-Moneta", "A. De Gasperi-R. Battaglia", Is Campus "L. da Vinci", Itet "A.

Capitini" e Iis tecnico-professionale Cassata Gattapone: sono questi gli istituti superiori della provincia di Perugia interessati dalle novità introdotte dal Piano provinciale dell'offerta formativa approvato in Consiglio provinciale.

L'assemblea di Piazza Italia ha dato il via libera all'unanimità al piano 2025-2026 che recepisce le richieste giunte da cinque istituti superiori.

In particolare è stata accolta la richiesta dell'Istituto Omni comprensivo -Iis "Salvatorelli-Moneta" di Marsciano di istituzione del nuovo indirizzo di studio "Liceo delle scienze umane-Opzione Economico-sociale". Tale proposta consiste in particolare nell'affiancare all'area liceale l'attivazione di un nuovo corso di studi, offrendo l'opportunità sul territorio di differenziare e potenziare l'offerta formativa al fine di contenere l'evidente calo delle iscrizioni e di rafforzare la peculiare funzione di cerniera e di mediazione della scuola tra i bisogni culturali, sociali, lavorativi e imprenditoriali del territorio.

Si ritiene - spiega l'ente - che il nuovo indirizzo "opzione-economico- sociale" possa rispondere alla necessità di riequilibrare l'offerta formativa sul territorio senza rischi di sovrapposizioni per la specifica articolazione con altri indirizzi tra i Comuni di Confine della Media Valle del Tevere.

Parere favorevole anche alla richiesta pervenuta dall'Istituto Omnicomprensivo "A. De Gasperi-R. Battaglia" di Norcia di riattivazione dell'indirizzo di studio "Liceo classico" tradizionale quinquennale. La proposta - si legge in una nota della Provincia - risponde all'esigenza di mantenere in Valnerina l'unico liceo classico presente, nonostante il consistente calo degli iscritti, al fine di garantire una completa offerta formativa. Con il liceo classico quinquennale è possibile comunque attivare un'articolazione con il Liceo delle Scienze umane già presente. Con la riattivazione del Liceo quinquennale si renderebbe inoltre possibile la curvatura "biomedica" con il potenziamento delle ore di educazione fisica e di scienze, al fine di ampliare le competenze formative degli alunni ai fini dell'accesso agli studi universitari.

Accolta poi la richiesta dell'Is Campus "L. da Vinci" Umbertide di istituzione di un nuovo indirizzo formativo: "Liceo scientifico ad indirizzo sportivo". Si ritiene che tale indirizzo - continua la Provincia - sia coerente con la natura dell'Istituto, non presenti sovrapposizioni nell'ambito territoriale funzionale numero 1 Alta Umbria e si caratterizzi come una scelta innovativa con potenziali ricadute occupazionali sul territorio stante la presenza di molteplici impianti sportivi e società convenzionate con il Campus.

Recepite favorevolmente anche le richieste dell'Istituto Itet "A. Capitini" di Perugia di trasformazione in Iis e di istituzione di un nuovo indirizzo: "Liceo del Made in Italy".

Si ritiene infatti che tale liceo presenti elementi di maggiore coerenza con il piano degli studi dell'Itet per le caratteristiche degli attuali studi economici convergenti con le nuove discipline che si andrebbero ad integrare: "Scienze giuridiche per il made in Italy" e "Scienze economiche per il made in Italy". Altresì, il nuovo indirizzo può costituire una nuova valida offerta formativa per l'intersezione tra diverse discipline, ai fini di un maggiore arricchimento dell'intero percorso di istruzione e di studi degli alunni iscritti, anche e soprattutto in considerazione delle potenzialità delle filiere turistiche e dei prodotti di qualità del territorio.

Espresso invece parere non favorevole rispetto alla richiesta dello stesso Capitini di istituzione del nuovo indirizzo di Liceo Classico Europeo che presenterebbe una sovrapposizione sul territorio, stante la presenza a Perugia del Liceo Classico Mariotti e in assenza di elementi di coerenza con l'identità dell'istituto in questione.

Infine accolta la richiesta dell'Iis tecnico-professionale Cassata Gattapone di Gubbio di istituzione di un Corso serale per adulti di II Livello - indirizzo "Produzioni industriali e artigianali per il made in Italy - Moda", in sostituzione del corso serale "Turismo".

La proposta - continua la nota - è stata considerata accoglibile per l'opportunità di offrire sul territorio, anche per le caratteristiche di Area Interna, un nuovo corso serale per adulti nel settore indicato che risulta essere l'unico presente nell'Ambito funzionale territoriale Eugubino-Gualdese.

Tutte le istanze hanno anche ricevuto il parere favorevole del settore edilizia scolastica della Provincia di Perugia in quanto gli spazi attualmente disponibili sono sufficienti per dare corso ai nuovi indirizzi.



