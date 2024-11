Legale Lumumba, ora Knox lo risarcisca

Ribadisce la richiesta che Amanda Knox risarcisca Patrick Lumumba, il legale di quest'ultimo Carlo Pacelli dopo la conferma della condanna alla giovane americana per avere calunniato il suo assistito nelle prime fasi dell'indagine sull'omicidio di Meredith Kercher e facendo riferimento anche alla fiction che si gira tra Orvieto e Perugia e della quale la giovane è tra i produttori. Lo fa parlando con la Nazione.

"Non entro nel merito sull'opportunità di girare un film su Amanda Knox, da lei stessa co-prodotto, e quindi fonte di un guadagno, rilevo però che nonostante questa tragica vicenda l'abbia portata a scrivere già due libri e, adesso appunto, a girare una fiction, ad oggi la Knox, nonostante una condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, recentemente confermata anche dalla Corte d'assise d'appello di Firenze, in totale continuità con tutte corti di merito e di legittimità, non ha risarcito nemmeno un euro del danno prodotto al mio assistito" afferma l'avvocato Pacelli. "Nonostante la tragedia consumata a Perugia 17 anni fa sia stata per lei una fonte di profitto economico" aggiunge.

Knox, condannata e poi definitivamente assolta per il delitto Kercher è stata però ritenuta responsabile di avere ingiustamente accusato Lumumba di essere l'assassino della studentessa inglese. Questi venne arrestato nel novembre del 2007 e dopo 14 giorni liberato e scagionato perché ritenuto totalmente estraneo all'omicidio dalla stessa accusa.

La difesa di Knox ha fatto ricorso in Cassazione contro la condanna per calunnia.



