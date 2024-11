Il cordoglio del Comune di Perugia per il bambino morto

Il Comune di Perugia, la sindaca Vittoria Ferdinandi, con la Giunta ed il Consiglio comunale, "si uniscono al dolore dell'intera comunità perugina" per la scomparsa del bambino morto a causa delle ferite riportate in seguito ad una caduta dal balcone di casa. "L'Amministrazione tutta esprime vivo e profondo cordoglio per questa immane tragedia e rivolge le più sentite condoglianze ai genitori, ai familiari ed agli amici, cui si stringe con affetto" si annuncia in una sua nota.



