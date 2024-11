Endurance equestre, in Puglia nuova vittoria di Laliscia

Nuova vittoria nell'endurance per Costanza Laliscia, lo scorso weekend nell'Internazionale in Puglia. A Carovigno, in provincia di Brindisi, la punta di diamante del Fuxiateam, in sella al purosangue arabo di 13 anni Kasimir dell'Orsetta, di proprietà di Nicolò Trotta, si è imposta nella Cei3* sulla distanza di 143 chilometri. A Kasimir dell'Orsetta è stato assegnato il premio Best condition dalla commissione veterinaria.

Per Laliscia è la quarta vittoria dell'anno in una Cei3* - categoria che prevede gare da 140 fino a 160 chilometri - e la sesta conclusa con successo.

Ma per la scuderia della presidente Simona Zucchetta, Italia Endurance Stables & Academy, la soddisfazione non si esaurisce con Costanza, perché l'intero Fuxiateam ha ottenuto risultati importanti a Carovigno. Nella CEI1* sui 101 chilometri tutti tre i binomi in gara hanno raggiunto l'obiettivo qualifica. Carmelo Cona, in sella a Ines de Callupolo, ha ottenuto il decimo posto, seguito da Alice Laurenzi all'11/o e da Greta Bistoletti che ha chiuso in 12/a posizione con Bona Dea Agylla, altro cavallo allevato dal Fuxiateam.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA