Briziarelli, da politica sempre più incidenza su economia

"Le scelte della politica hanno sempre più incidenza sulle prospettive economiche e per questo guardiamo con grandissimo interesse alle elezioni che si tengono negli Stati Uniti. Lo sguardo agli scenari globali serve per capire come muoverci nella nostra regione. Ed anche la vita politica locale avrà un appuntamento importante tra circa 10 giorni, con le elezioni regionali": ha parlato anche delle imminenti elezioni in Usa e in Umbria il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli durante la sua relazione nel corso dell'assemblea generale dell'associazione.

"Il risultato degli Stati Uniti - ha detto Vincenzo Briziarelli - influirà sul nostro futuro, perché le sfide sui diritti, sul cambiamento climatico, sulle tecnologie e sull'ordine mondiale dipenderanno in buona misura dall'equilibrio che l'America contribuirà ad instaurare a livello globale. Un equilibrio che speriamo possa portare alla cessazione dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente".

Passando poi alle elezioni regionali, Briziarelli ha ricordato "l'approccio pragmatico" che l'associazione ha con le Amministrazioni locali. "Non valutiamo le decisioni in base alla parte politica che le adotta - ha sostenuto -, ma in base agli effetti che ne derivano. A noi non interessa la paternità della scelta. A noi interessa ciò che genera. Per rafforzare questo metodo, riteniamo che sia nostro dovere fornire alla politica i dati per metterla in condizione di assumere le decisioni migliori, che, talvolta, richiedono ad essa il coraggio di fare scelte impopolari, senza essere preda di ideologie".



