Bandecchi, 'voglio essere come Proietti' e strappa foglio

Ha strappato un foglio di carta che aveva in mano e facendo diverse smorfie con il volto, Stefano Bandecchi ha ironicamente detto: "voglio essere come la Proietti...". Il tutto in un video su Instagram che fa riferimento alla candidata presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha fatto lo stesso con il programma del centrodestra nel corso di un sit-in davanti all'ospedale della Media valle del Tevere.

"Ho trovato il programma della mite Proietti - ha detto Bandecchi che con Alternativa popolare è nella coalizione di centrodestra -, il programma del Pd, dei 5 stelle e di Verdi e sinistra. Con tutti. Il programma è molto piccolo perché non hanno niente da dire. Signori, non lo dite a nessuno... voglio essere come la Proietti". Poi un urlo ironico e una risata mentre ha strappato il foglio di carta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA