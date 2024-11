Tajani, in Umbria servono altri cinque anni per cambiare

"Servono altri cinque anni per portare a termine un cambiamento di cui questa regione aveva bisogno. Non possiamo tornare indietro": lo ha detto il leader di Forza Italia e ministro agli Esteri Antonio Tajani a Terni per un'iniziativa a sostegno della presidente uscente e ricandidata in Umbria Donatella Tesei. Presenti la stessa governatrice, il portavoce nazionale del partito Raffaele Nevi e la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza.

Secondo Tajani "serve una Regione che sia governata da persone moderate e di buon senso". "Dobbiamo mandare un messaggio - ha aggiunto - anche agli elettori ex democristiani e socialisti che c'è un partito come Forza Italia che è rassicurante e rispettosa. Quando vedo scene come quella del candidato che si oppone al centrodestra che strappa in pubblico con disprezzo il programma di forze politiche che governano questa Regione e il Paese o sei in difficoltà o non si rispettano gli avversari. Io credo che tutti i programmi debbano essere rispettati anche se si possono contestare ma disprezzare con la violenza verbale chi la pensa in maniera diversa non mi sembra sia un bel messaggio. E' una sinistra - ha concluso Tajani - che si sta estremizzando e non può parlare agli elettori moderati".

Tajani, alle regionali umbre FI punta ad aumentare i voti

'Parliamo ai moderati' sottolinea il segretario nazionale

Alle prossime elezioni regionali in Umbria Forza Italia si aspetta "un aumento dei voti rispetto alle politiche, alle europee e alle regionali di cinque anni fa". Lo ha detto a Terni il segretario del partito e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Siamo in crescita e abbiamo una lista molto competitiva" ha aggiunto. "Abbiamo una presenza molto radicata sul territorio - ha sostenuto il leader di FI - e quindi sono convinto che gli elettori premieranno la nostra forza politica che parla anche ai moderati, a chi votava a sinistra e non si riconosce nella violenza verbale e in atteggiamenti ostili e violenti verso chi non la pensa come loro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA