Tajani, FI insisterà per riapertura del concordato fiscale

La linea di Forza Italia è "favorevole alla riapertura dei termini" del concordato, sulla quale intende "insistere", "per permettere di avere più soldi nelle casse dello Stato e poter ridurre ancora le aliquote Irpef e allargare la base fino a 60 mila euro di reddito ma anche per cercare di aumentare le pensioni minime". Lo ha ribadito il segretario Antonio Tajani a margine di un'iniziativa a Terni in vista delle elezioni regionali in Umbria. "Avere tempo come chiedono tutti i commercialisti d'Italia significa poter aiutare i cittadini" ha aggiunto.

"Significa - ha detto ancora Tajani - ridurre la pressione fiscale e aiutare il ceto medio. Noi guardiamo a questo che rappresenta veramente la colonna vertebrale del Paese. Il ceto medio deve essere tutelato con una forte riduzione della pressione fiscale. Soltanto diminuendo le tasse può crescere la nostra economia".



