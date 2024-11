Quattro arresti per violento pestaggio in piazza a Foligno

Quattro arresti sono stati eseguiti dalla polizia al termine di indagini su quello che è definito un "autentico violento pestaggio" avvenuto a Foligno in piazza Matteotti lo scorso 24 agosto. E' stata così eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Spoleto su richiesta della Procura guidata da Claudio Cicchella.

La misura ha riguardato quattro stranieri, ritenuti responsabili di concorso in lesioni personali gravi ed aggravate e scaturisce dalle indagini svolte dal personale del commissariato di Foligno.

In particolare - riferiscono gli investigatori - uno straniero era stato violentemente aggredito da quattro persone nel cuore della notte, venendo picchiato per due volte, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. La ricostruzione dell'accaduto, resa possibile dal contributo di alcuni testimoni oculari oltre che dalle telecamere del circuito di videosorveglianza comunale, ha permesso alla polizia di constatare come, la vittima, già ridotta in stato di semi-coscienza dopo la prima aggressione, fosse stata nuovamente raggiunta dagli indagati che si sono accaniti nei suoi confronti, colpendola con violenti calci al capo nonché infrangendogli contro alcune bottiglie di vetro. Per quanto successo lo straniero aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 90 giorni.



