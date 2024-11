Consegnati i lavori per ristrutturare pronto soccorso di Perugia

Sono stati consegnati dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, a quello dei lavori, Fabio Mastellone di Castelvetere, i cantieri per la ristrutturazione del pronto soccorso e la realizzazione della nuova terapia intensiva.

I lavori di riorganizzazione e ristrutturazione dell'intera area dell'emergenza, sono finalizzati a una corretta gestione dei flussi dei pazienti in caso di emergenza pandemica e alla realizzazione di un pronto soccorso pediatrico, mentre, quelli della terapia intensiva riguarderanno la realizzazione di una nuova area critica con dodici posti letto.

Il Santa Maria della Misericordia spiega, in una nota, che entrambe le progettualità rientrano nel potenziamento della rete ospedaliera italiana e sono finanziate dal piano nazionale e regionale di riorganizzazione sanitaria. Per un importo di 3.8 milioni di euro per il pronto soccorso e 1.7 milioni per la nuova terapia intensiva.

Il direttore del cantiere ha quindi consegnato le aree da ristrutturare alle imprese esecutrici dei lavori, tutte umbre, che inizieranno ad operare già dalle prossime settimane.



