Arvedi Ast istituisce due borse di studio in ingegneria

L'automazione è una funzione che per Arvedi Ast rappresenta una branca fondamentale per efficientare processi e produzione: per questo l'azienda ha deciso di istituire due borse di studio che a partire dal prossimo anno accademico, premieranno neo-ingegneri meritevoli residenti nella provincia di Terni, che conseguiranno nell'anno accademico 2023-2024 la Laurea magistrale in ingegneria dell'automazione, meccatronica o robotica presso gli atenei italiani.

Gli assegnatari avranno l'opportunità di partecipare ad un training che si terrà direttamente negli stabilimenti di Arvedi Ast.

La borsa di studio - spiega l'azienda - è dedicata alla memoria di Elio Chicchiero, per quasi 45 anni dipendente delle acciaierie ternane e tra i pionieri dei processi di automazione, introducendo per primo nei reparti di Ast soluzioni tecnologiche tra le più innovative. Negli anni Elio Chicchiero si è contraddistinto per la spiccata predisposizione verso l'innovazione e per la sua instancabile propensione di fare da mentore ai giovani ingegneri. Questo suo valore gli ha permesso di ricevere nel maggio 2024 - poco prima della sua morte - l'onorificenza "Stella al merito del lavoro".

Le borse di studio metteranno a disposizione 5.000 euro ognuna da destinare a studenti ed a studentesse, residenti nella provincia di Terni, che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale nell'anno accademico 2023-2024. La domanda deve essere inviata all'indirizzo pec: amministrazionepersonale@pec.acciaiterni.info entro e non oltre il giorno 20.12.2024. Le borse di studio saranno assegnate entro aprile 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA