Vicepresidente M5s, in Umbria percorso dalle fondamenta

Il programma elettorale del fronte progressista umbro è "un successo frutto di un percorso di costruzione fatto bene dalle fondamenta". A sostenerlo il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa. "In Umbria c'è infatti una coalizione salda e ben rodata che è stata costruita intorno ad un progetto comune di regione" aggiunge.

"La dimostrazione? Qui per tutte le forze politiche - sostiene Gubitosa - è stato naturale sostenere convintamente che l'inceneritore non debba essere realizzato e che si debba potenziare la raccolta differenziata e costruire impianti per il riciclo, questo perché si è lavorato prima in un percorso di sintesi e condivisione. Eppure non è stato facile far diventare il rinnovamento della classe dirigente un patrimonio di tutti, basta ricordare quello che è successo alle elezioni amministrative. Mi hanno spiegato come a Perugia c'era qualcuno che avrebbe voluto candidare a sindaco un consigliere regionale che oggi sta con Forza Italia. In quel momento i nostri veti sono stati decisivi per far convergere tutti sulla figura di una sindaca vincente come Vittoria Ferdinandi. Grazie all'esperienza del Patto Avanti oggi abbiamo una candidata come Stefania Proietti, sindaca di Assisi, che rappresenta il vero civismo, non quello che in tasca ha tessere di partito. L'interprete giusta e credibile per questa coalizione".



