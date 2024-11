Ex pm caso Meredith, è il momento di chiudere questa storia

Invita a "chiudere, a mettere la parola fine" sulla vicenda dell'omicidio di Meredith Kercher, Giuliano Mignini, magistrato ora in pensione che ha coordinato le indagini sul delitto di Perugia e poi ha rappresentato l'accusa nel processo. Lo dice con l'ANSA parlando della serie su Amanda Knox che sarà girata anche in città.

"Forse - ha detto ancora Mignini - bisogna riflettere sui processi che hanno lasciato qualcosa d'incompleto. Probabilmente è proprio questo a non far chiudere questa vicenda".

E riguardo alla serie su Knox, Mignini ha detto: "non so se la vedrò". "Perugia ha molto sofferto e ingiustamente per questa storia" ha detto ancora Mignini. "Però - ha aggiunto - ad Avetrana si sono opposti, a Perugia no. Bisognerà anche conoscere il contenuto del programma. Sono molto perplesso, come minimo".

