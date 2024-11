Tesei, l'ospedale di Pantalla non è smatellato

L'ospedale di Pantalla "non è smantellato": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei. Che in un video sui social ha parlato delle "solite fake news della sinistra".

"Questo - ha detto Tesei - è un ospedale con le sale operatorie che non venivano utilizzate come dovevano e i cittadini della Media Valle del Tevere erano costretti ad andare a ricevere le prestazioni a Branca o Città di Castello. Con la nostra riorganizzazione abbiamo fatto un accordo con l'Azienda ospedaliera di Perugia che serve a far venire degli specialisti direttamente presso quello di Pantalla per fornire prestazioni che altrimenti dovevano cercare altrove. Abbiamo un incremento dei ricoveri in medicina del 18 per cento e altrettanto in chirurgia. Gli interventi a bassa intensità sono assolutamente garantiti per le operazioni che servono veramente ai cittadini, come colicisti, cataratta, appendicite. E a proposito di protesi chi ha un intervento qui può anche fare la riabilitazione senza andare altrove. Tutto questo è sicuramente positivo. Rimangono tutti i primari e il personale che continueranno a svolgere le loro funzioni. Intendiamo fare di questo ospedale un riferimento non solo per la media valle del Tevere ma anche per il resto della regione. Pensiamo alla riabilitazione cardiologica che è un fiore all'occhiello dell'Umbria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA