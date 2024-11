Tesei 'contenta' per impegni su ospedale Terni e sisma

La presidente della Regione Donatella Tesei si è detta "particolarmente contenta" delle parole del ministro Giancarlo Giorgetti che ha parlato della previsione in finanziaria delle risorse sia per il nuovo ospedale di Terni sia per la ricostruzione post terremoto nel territorio di Umbertide. Lo ha fatto partecipando a Foligno all'evento "L'Italia torna a correre".

"L'ospedale di Terni - ha detto Tesei - è il più vecchio della rete regionale ma è particolarmente importante per la sua collocazione geografica. Per questo è fondamentale che Terni abbia quanto prima un ospedale moderno. Rispetto al tema della ricostruzione nel territorio di Umbertide, è vero che siamo stati sempre molto vicini alle popolazioni locali, fin da subito, ma è arrivato il momento di cominciare a ricostruire.

Diamo concretezza a quello che abbiamo già cominciato a fare in questi anni".

Tesei ha anche ribadito la sintonia tra la politica regionale e nazionale su molti temi e ha ringraziato il governo di Giorgia Meloni per l'attenzione che, in questi due anni, ha avuto per l'Umbria.

Rispetto, quindi, ai temi dello Sport, Politiche giovanili Tesei ha ribadito l'attenzione che la Regione ha dato in questi anni. "Abbiamo messo risorse importanti - ha detto - per gli impianti sportivi in tutti i comuni, contrariamente a quanto fatto in passato. Con la legge sulla famiglia, inoltre, sosteniamo con specifici contributi le attività sportive dei bambini e ragazzi, perché non posso pensare che un giovane non abbia l'opportunità fare sport perché la famiglia, magari per far fronte a difficoltà economiche, tagli proprio le attività sportive dei più piccoli. Siamo consapevoli che lo sport è socialità ed è fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei ragazzi, oltre che per la sussistenza delle società sportive che hanno un ruolo importante nelle piccole e grandi comunità della nostra regione".

"L'occupazione è tornata a crescere con una media più alta di quella italiana, - ha sostenuto ancora Tesei - mentre i giovani Neet sono diminuiti notevolmente, tutto questo è segno che oggi da noi trovano opportunità di formazione e lavoro".

Infine, il tema agricoltura. "Per la regione Umbria è un settore particolarmente importante - ha rivendicato - sia a livello imprenditoriale che di tutela del paesaggio. Per non parlare delle tante eccellenze agroalimentari del territorio.

Ritengo che abbiamo indirizzato bene le risorse in agricoltura, oltre a sostenere percorsi di sistema, con lo sviluppo di azioni per l'agriturismo, le fattorie didattiche e sociali, le filiere, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche insieme a quelle turistiche per la promozione dell'Umbria come Cuore verde d'Italia attraverso un brand unitario e identitario. Tutte azioni che danno opportunità alle imprese, anche quelle più piccole. Inoltre, abbiamo deciso di mettere a disposizione anche delle imprese agricole strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito. Una misura che ho voluto fortemente per tutte le imprese, anche quelle agricole, oltre al miglioramento dei pagamenti da parte di Agea su cui abbiamo lavorato molto proprio perché comprendiamo le difficoltà degli agricoltori".

Altra misura ricordata il contributo ai giovani per l'apertura di un'impresa in agricoltura "che ha contribuito a dare vivacità a un settore che deve essere sempre più moderno".

In conclusione la presidente ha ribadito l'importanza di "proseguire il percorso già avviato verso la modernità della regione".



