Scoccia, su sicurezza Perugia attende risposte da Giunta

"Tre gravi episodi di violenza si sono verificati nel centro storico di Perugia in appena tre settimane tra il 5 e il 26 ottobre, una rapina con pistole in una gioielleria di via Calderini, come non se ne ricordano, uno straniero preso a bastonate da un maghrebino in corso Vannucci alle 8 di mattina davanti agli uffici della polizia municipale, una ragazza che denuncia di essere stata violentata in un vicolo vicino a corso Garibaldi. Riguardo questi gravi fatti di cronaca che hanno turbato la nostra comunità e generato, comprensibilmente, apprensione tra i perugini, la cittadinanza ha bisogno di prese di posizione decise e di segnali forti da parte della maggioranza di governo dell'amministrazione comunale che ha, tra i vari compiti, quello di rappresentarci e di tutelarci": lo chiede la consigliera comunale di opposizione Margherita Scoccia. "Anziché mostrarsi presente e reattiva in un momento così delicato - aggiunge - la giunta è rimasta in silenzio, quasi in disparte, evitando di prendere posizione o di intervenire pubblicamente. Eppure il ruolo degli amministratori in carica implica la capacità di farsi carico delle inquietudini delle persone e di dimostrare con atti concreti il loro impegno per la sicurezza e il benessere della collettività. La voce, le azioni e il coraggio nel prendere fermamente posizione sono strumenti fondamentali per infondere fiducia e tranquillità, per assicurare che chi ha compiti di responsabilità non si sottragga ma agisca. In questo momento la mancanza di rassicurazioni da parte dell'amministrazione comunale rischia solamente di amplificare ulteriormente la percezione di insicurezza nei cittadini".



