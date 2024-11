Schlein, la destra non crede nella sanità pubblica

"La destra non crede nella sanità pubblica. Il programma di Donatella Tesei chiedeva di rafforzare il privato ed è l'unica promessa che è stata in grado di mantenere": lo ha sottolineato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein nel corso di un sit-in davanti all'ospedale della Media Valle del Tevere in vista delle regionali umbre, presente la candidata presidente Stefania Proietti.

"La destra - ha ribadito Schlein - vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone che non accetteremo mai.

Chi vuole difendere il diritto a una sanità universalistica, alle cure deve votare per Stefania Proietti".

Riguardo all'ospedale della Media Valle del Tevere, la segretaria del Pd ha detto di avere incontrato personale che le ha raccontato "del progressivo smantellamento" della struttura.

"In questo modo - ha aggiunto - le persone sono costrette ad allontanarsi e pensate agli anziani non in grado di farlo. Noi continueremo a difendere questi presidi".



