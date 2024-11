Schlein, in Umbria sanità pubblica peggiorata con Tesei

In Umbria "la situazione della sanità pubblica è peggiorata negli anni di governo della presidente Donatella Tesei". A dirlo è stata la segretaria del Pd Elly Schlein secondo la quale "chi vota Stefania Proietti vota per salvarla e rilanciarla".

Schlein ha partecipato a un'iniziativa a Orvieto per le prossime elezioni regionali. Presente anche il segretario umbro Tommaso Bori.

"In questi anni - ha sostenuto Schlein - non è stato fatto un investimento sulla sanità territoriale, delle case di comunità che dovevano essere costruite non si vede traccia e le liste d'attesa si sono allungate e così la tutela della salute degli umbri è peggiorata. Noi vogliamo mettere questa priorità al centro della campagna elettorale". "La destra che sostiene Tesei - ha proseguito - è la stessa che a livello nazionale sta tagliando sulla sanità pubblica e non hanno neanche il coraggio di ammetterlo. Però in questi giorni è emerso il motivo per cui tagliano. Perché sono gli stessi che stanno dentro alla sanità privata e sono interessati a che i tagli del pubblico aprano la strada al privato che è pronto a rispondere". "Addirittura sappiamo che ci sono sottosegretari che hanno partecipazioni in delle società che fanno pubblicità sulla lunghezza delle liste d'attesa che questa destra dovrebbe abbattere e invece non lo sta facendo. Quando le liste d'attesa si allungano - ha osservato la segretaria Dem - chi ha i soldi riesce ad andare dal privato e saltare la fila, ma chi non ce li ha sta rinunciando a curarsi. Sono 4 milioni e mezzo d'italiani. Tanti anche in Umbria, così come tante si sono spostate da questa regione, per 18 milioni di euro, verso altre per curarsi. Una volta accadeva il contrario e le persone venivano qui da altre regioni a curarsi. Questo è quello che hanno fatto in cinque anni di governo. Ora c'è la possibilità di cambiare con Stefania Proietti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA