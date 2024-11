Schlein, con Meloni spesa sanitaria su pil ai minimi storici

"Sono settimane che Giorgia Meloni dà i numeri sulla sanità e la ringraziamo perché dimostrano che abbiamo ragione. La spesa sanitaria sul pil con lei al governo sta arrivando ai minimi storici da 15 anni": lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in occasione di un'iniziativa a Orvieto in vista delle elezioni regionali in Umbria. "Quello che ci dimostrano è che non è un caso ma un disegno preciso" ha aggiunto.

"E' un disegno talmente chiaro - ha sostenuto Schlein - che in questi giorni abbiamo scoperto un sottosegretario alla salute con una partecipazione in una società di sanità privata che fa pubblicità dicendo 'venite da noi per saltare le liste d'attesa'. E' una vergogna".



