E' stata riparta al traffico la strada statale 318-var "di Valfabbrica" dopo la chiusura in direzione Perugia tra gli svincoli di Valfabbrica e Pianello, per consentire gli interventi di ripristino in seguito al distacco di alcune porzioni del rivestimento superficiale dalla volta della galleria San Gregorio. Lo ha annunciato l'Anas.



