Monica Bellucci apre il salone del tartufo bianco

Con il saluto in video di Monica Bellucci si è aperta a Città di Castello la 44/a edizione del salone nazionale del Tartufo bianco pregiato, (organizzata dal Comune, Ente Fiera con il supporto di Gal e Regione Umbria), in programma fino a domenica 3 novembre nelle piazze e vie del centro storico.

"Sono li con voi con tutto il mio cuore. Un grande saluto a tutti i tartufai e agli organizzatori del salone. Un bacio a tutti voi che siete in questa città meravigliosa dove sono nata e che mi è sempre tanto cara" ha detto l'attrice.

Un avvio da "red carpet" dunque alla presenza dei vertici delle Istituzioni. In vetrina - sottolineano gli organizzatori in una nota - autentici gioielli della natura e della tavola in tutte le sue varianti, dalla tradizionale a chilometro zero a quella internazionale con proposte innovative ispirare all'oriente ed in particolare al Giappone. Gli imprenditori del tartufo hanno accolto i visitatori nel padiglione bianco pregiato offrendo degustazioni e la possibilità di acquistare pezzature di tartufo per tutte le tasche. Fino a domenica le piazze e giardini incorniciati dalle dimore custodi delle opere dei maestri del Rinascimento e della contemporaneità, Raffaello Sanzio, Luca Signorelli e Alberto Burri, saranno i punti cardinali sulla bussola di buongustai e curiosi. Per la prima volta il salone ospita anche attività di cucina con chef giapponesi, dedicate agli abbinamenti tra il tartufo bianco pregiato, "la trifola" e i piatti di cucina etnica contemporanea. A creare questo connubio con l'oriente, gli chef Taro Shimosaka, Tetsuo Nagano e Marco Gargaglia (tre bacchette e tre mappamondi per la guida Gambero rosso).



