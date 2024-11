Giorgetti conferma finanziamento per nuovo ospedale Terni

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato il finanziamento del nuovo ospedale di Terni che "è un gran progetto". "La richiesta avanzata dalla Regione Umbria e dalla presidente Donatella Tesei - ha detto - l'abbiamo prevista nei fondi investimenti del ministero dell'Economia e delle finanze".

Il ministro ha inoltre assicurato l'impegno per la popolazione di Umbertide vittima del terremoto del marzo 2023.

"È una ferita aperta - ha aggiunto Giorgetti - ma stiamo seguendo la vicenda e ci stiamo muovendo per dare le risposte attese".

Giorgetti ha parlato in videocollegamento con l'incontro che si è svolto a Foligno dedicato ai due anni di governo Meloni.





