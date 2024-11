Confronto con Tesei cacciatori, pescatori, cercatori tartufi

Sarà un "importante momento di confronto" tra la presidente Donatella Tesei e cacciatori, pescatori e cercatori di tartufi, su quanto fatto in questi anni e sulle priorità per i prossimi cinque rispetto alle tematiche della ruralità, quello organizzato dai consiglieri regionali della Lega Valerio Mancini e Manuela Puletti in programma sabato 2 novembre, dalle ore 19, al Park Hotel di Ponte San Giovanni a Perugia.

Un incontro pubblico con le associazioni venatorie, della pesca sportiva e dei tartuficoltori al quale sono invitati a partecipare tutti gli iscritti e quanti in generale praticano queste attività che in Umbria coinvolgono decine di migliaia di appassionati.

I consiglieri Mancini e Puletti - è detto in una loro nota -, nei vari incontri di queste settimane, avevano promesso a cacciatori, pescatori e cercatori di tartufi un momento di confronto con la governatrice Tesei "ed hanno mantenuto la promessa". "Servirà - spiegano Mancini e Puletti - a fare il punto sulle cose che in questi mesi, soprattutto grazie a noi della Lega, siamo riusciti a fare per migliorare la pratica venatoria, della pesca e della libera cerca dei tartufi, cercando anche di arginare alcune imposizioni assurde che questa Europa cerca di attuare, spalleggiata dalla sinistra ambientalista, dal Pd e dal M5s. Ma soprattutto per stilare un elenco di priorità che la prossima amministrazione regionale dovrà mettere in agenda, con le priorità concordate, per tutelare, ovviamente nel rispetto delle norme, le attività dei cacciatori, dei pescatori e dei cercatori di tartufo. Battaglie che, come abbiamo dimostrato con le tante iniziative dentro e fuori l'Aula - proseguono Mancini e Puletti - noi abbiamo condotto concretamente, mettendoci l'impegno, la competenza e la faccia. E' auspicabile che le associazioni arrivino a questo importante incontro con proposte da valutare e sottoscrivere.

Come fatto in passato, c'è spazio per una proficua collaborazione tra mondi che appaiono divisi e che in realtà hanno interessi comuni. E lo scopo della politica è proprio quello di trovare soluzioni condivise, elaborando una lista di priorità e un metodo per affrontarle concretamente. Per questo - concludono - è importante la presenza sabato al Park Hotel di cacciatori, pescatori e cercatori di tartufi".



