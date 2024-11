La strada statale 318-var "di Valfabbrica" è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Perugia tra gli svincoli di Valfabbrica e Pianello, per consentire gli interventi di ripristino in seguito al distacco di alcune porzioni del rivestimento superficiale dalla volta della galleria San Gregorio. Lo ha annunciato l'Anas.

Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della statale con uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica e rientro a Pianello.



