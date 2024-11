Nevi: 'Macchina del fango a due settimane dal voto umbro'

"La macchina del fango della sinistra come al solito entra in azione a ridosso degli impegni elettorali. È accaduto anche questa volta, a due settimane dal voto per le regionali in Umbria". Lo dichiara in una nota il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi. "Una sinistra priva di idee e senza alcuna progettualità da proporre agli elettori, si attacca su una inchiesta già bella che archiviata di cui la presidente Tesei è stata oggetto a causa di un esposto" scrive sui social.

"Un'indagine che si è chiusa ancora prima di essere incardinata - afferma Nevi - ma nonostante ciò, la sinistra ha pensato bene di utilizzarla per gettare discredito sulla presidente e sul centrodestra. Invece di utilizzare questi 'mezzucci', la sinistra umbra farebbe bene a restare in silenzio, visti i precedenti giudiziari che hanno coinvolto lo stato maggiore del Pd umbro. Suvvia, abbiate un minimo di pudore, almeno". "Ma non saranno certo questi biechi attacchi a fermarci, il centrodestra è determinato più che mai nel proporre progetti e nuove idee per il futuro dell'Umbria. Intanto, alla presidente Tesei va tutta la mia personale solidarietà. Anche perché Forza Italia conosce bene la macchina del fango", conclude.







