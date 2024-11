Laura Santi, gioia amara dopo nuovo passo su regole fine vita

E' una "gioia amara" quella di Laura Santi, giornalista perugina affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla che ha chiesto da tempo di poter completare le procedure per accedere eventualmente al suicidio assistito, dopo il parere favorevole dato dal Comitato etico della Regione. Lo ha detto commentando con l'ANSA la decisione riportata da diversi media locali della quale sottolinea comunque "non c'è ancora l'ufficialità".

"Adesso la palla torna alla Asl - ha spiegato Santi -, io sto alla finestra e aspetto. Voglio vedere le indicazioni sulle procedure perché ci sono stati casi di altri malati che si sono dovuti pagare 5 mila euro di farmaco. Il problema di queste sentenze è che poi gli enti non le applicano. Invece io voglio vedere la procedura".

"Ancora combatto ma voglio essere libera" ha ribadito Laura Santi. "Non si riesce a far capire alla gente che sei gioioso perché puoi morire - ha spiegato -, mi rendo conto che per molti è un assurdo. Ma la gente che si stupisce non si rende conto di cosa c'è dietro, le sofferenze del corpo che ti chiama. Non è follia la mia, è la vita svuotata. E' una gioia amara sapere che puoi morire... E' chiaro che felice non sei ma tranquilla sì.

Non è una vittoria perché vittoria sarebbe non avere la malattia ma questa non la puoi evitare".



