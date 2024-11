Ascani, per la destra sanità è 'qualcosa da mettere nel mercato'

"Nella sanità emerge l'impostazione ideologica della destra, convinta che questa non sia un diritto costituzionale da garantire ai più fragili, ma qualcosa da mettere nel mercato, per cui, chi può, compra per sé i servizi di migliore qualità, chi non può, accede al pubblico disastrato". Lo ha detto Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata Pd, intervenendo a "L'Aria che tira" su La7.

"Lo scrivono proprio nei loro programmi elettorali, come ha fatto la presidente Tesei cinque anni fa: in Umbria adesso si trovano per strada manifesti pubblicitari giganteschi che sponsorizzano risonanze magnetiche e visite specialistiche scontate, come fossero prodotti da supermercato", ha aggiunto.

Per Ascani, "sono delle cliniche private che fanno il loro mestiere". "Lo Stato e il governo regionale no - ha sostenuto - hanno smesso di farlo per favorire la sanità privata. Occorre voltare pagina e la persona che interpreta al meglio questo cambiamento è Stefania Proietti".



