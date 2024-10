Presentato il nuovo calendario storico dei carabinieri

I carabinieri e i giovani è il tema del nuovo calendario storico dell'Arma per il 2025. Lo ha presentato a Perugia il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Sergio Molinari. Le 12 tavole sono accompagnate da un dialogo tra un padre, vedovo e comandante di stazione dei carabinieri, ed il figlio. Il genitore supera le difficoltà del rapporto comunicativo tra adulti e ragazzi inserendo dei bigliettini in un album di fotografie, dove c'è anche la donna scomparsa, che il figlio sfoglia frequentemente. La chiave del dialogo sono storie contemporanee, episodi di servizio che toccano temi come il bullismo, il cyberbullismo, dipendenze, salvaguardia dell'ambiente, rispetto, inclusività e solitudine.

Il colonnello Molinari ha illustrato alla stampa le 12 pagine del calendario, sottolineando che quella del mese di novembre è dedicata alla rappresentazione di un militare per ciascuna forza armata. Il calendario storico dell'Arma, ha ricordato il comandante provinciale di Perugia, ha una tiratura di 1 milione e 200mila copie ed è tradotto in più lingue, anche sardo e friulano. Presentate inoltre l'agenda 2025, il calendario da tavolo dedicato al tema dei carabinieri nei borghi e il planning da tavolo. Quest'ultimo racconta l'impegno internazionale dei militari dell'Arma, l'attività di cooperazione ed i teatri operativi. Solidarietà e beneficenza accompagnano anche le nuove edizioni, il cui ricavato sosterrà l'ospedale Santobono di Napoli e, per quanto riguarda il calendario da tavolo, l'Opera nazionale assistenza per gli orfani dei militari dell'arma dei carabinieri.

Analoga presentazione è stata fatta anche a Terni, nella caserma "Angelini", dal comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa.



