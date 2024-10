Giorgetti, umbri sapranno valutare il lavoro fatto da Tesei

"Penso che gli umbri ragionino per sé stessi e non per conto di altri: quindi sapranno valutare il lavoro che è stato fatto, in mezzo anche a tante difficoltà, da parte di Donatella Tesei e alla fine ci sarà un buon esito anche qui in Umbria": così il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, oggi ad Assisi per inaugurare la nuova sede della Lega. Giorgetti, rispondendo alla domanda di un giornalista ha ribadito l'attenzione del governo anche per le piccole regioni.

"Tanto più - ha detto - quando ci sono presidenti di Regione come Donatella Tesei che ti 'stalkerizza' giustamente per ogni tipo di problema che riguarda il territorio, ma questo è il mestiere che deve fare chi vuole tutelare la propria terra e la propria gente".



