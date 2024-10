Giorgetti e Gentiloni a Norcia a celebrazioni su S.Benedetto

"Il solo fatto che si parli di regola, secondo me dice tutto": così il ministro delle finanze, Giancarlo Giorgetti, arrivando a Norcia, ha risposto alla domanda dei giornalisti sul valore del messaggio di San Benedetto per l'economia di oggi.

Giorgetti si è poi seduto al tavolo dei lavori dell'atto accademico nel 60/o anniversario della proclamazione di San Benedetto a patrono d'Europa, avvenuta il 24 ottobre 1964 da parte di San Paolo VI con la Lettera apostolica Pacis Nuntius.

Al convegno, tra gli altri, partecipa anche il già commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni.



