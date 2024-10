Gentiloni, nella Basilica di S. Benedetto c'è un pezzo di Europa

"Nella Basilica di San Benedetto c'è un pezzo di Europa perché San Benedetto è il patrono dell'Unione europea e c'è un pezzo di Europa anche perché il sisma di otto anni fa e le conseguenze del sisma per Norcia e per San Benedetto sono state un fatto europeo": a dirlo è stato il commissario Ue Paolo Gentiloni al termine della visita alla Basilica ricostruita dopo i danni causati dal terremoto del 2016. Gentiloni ha ricordato come "sei-sette anni fa la Commissione europea dell'epoca, guidata da Jean-Claude Juncker, volle dare un contribuito alla ricostruzione".

Il commissario europeo ha anche ricordato i momenti successivi al sisma, quando era ministro degli esteri e poi presidente del Consiglio. "Oggi - ha aggiunto Gentiloni - dobbiamo ringraziare innanzitutto i cittadini di Norcia, le istituzioni religiose, le imprese che hanno lavorato alla Basilica, i sovrintendenti, i commissari di governo che hanno lavorato per far funzionare i lavori".

"Il cantiere è ben avviato, è un cantiere complesso perché si tratta di restituire, partendo dalle macerie, l'autenticità di San Benedetto, non di costruire una chiesa nuova e quindi bisogna farlo con grande delicatezza e con grande professionalità e penso che questo sia accaduto", ha detto ancora.

Parlando dei 60 anni dalla proclamazione di San Benedetto patrono d'Europa, Gentiloni ha sottolineato che la regola benedettina "si applica con tanti messaggi, che sono messaggi dell'importanza del lavoro, dell'importanza della sobrietà verso l'ambiente che ci circonda, dell'importanza della pace".

"Paolo VI volle indicare San Benedetto come annunciatore di pace 60 anni fa e il fatto che lui sia il patrono dell'Unione europea, credo che di questi tempi è molto importante", ha concluso Gentiloni.



