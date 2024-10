Bori (Pd), fatto grave Tesei e Agabiti indagate

"La notizia dell'indagine svolta dalla Procura di Perugia che ha visto indagate la presidente della Regione Donatella Tesei e l'assessore Paola Agabiti Urbani, svela con tutta evidenza un sistema consolidato che si è servito delle istituzioni per finanziare aziende di famiglia": così in una sua nota il segretario del Partito democratico dell'Umbria, Tommaso Bori.

"La circostanza - prosegue Bori - mette in evidenza i rapporti tra il gruppo Urbani Tartufi legato ad Agabiti, in cui per altro risulterebbe lavorare anche il figlio della presidente Tesei, e la Giunta regionale in una condizione di palese conflitto di interessi. Sintomatico il fatto che l'indagine per abuso d'ufficio venga archiviata, soltanto per l'abrogazione del reato approvata dal governo Meloni e dalla sua maggioranza. Si tratta di un fatto grave su cui interrogheremo le dirette interessate durante la prossima seduta del Consiglio regionale del 5 novembre".



