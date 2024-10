Bori e Bistocchi (Pd), su alloggi universitari solo annunci

"Studenti a piedi, anzi per strada con gli idonei non beneficiari. Con Tesei fa passi indietro non solo la sanità, ma anche per il diritto allo studio e alla formazione. Siamo infatti sgomenti di fronte all'ennesima dimostrazione di incapacità amministrativa della presidente Tesei e della Giunta, nel gestire la crisi abitativa degli studenti. L'Adisu, ieri, ha infatti disposto la temporanea sospensione delle assegnazioni dei posti letto, lasciando 200 studenti senza alloggio". Lo affermano in una nota Tommaso Bori e Sarah Bistocchi, candidati nella lista del Partito democratico alle prossime elezioni regionali. "Non sono valse a nulla - proseguono - le rassicurazioni dell'amministratore di Adisu Santini e dell'assessora Agabiti.

Invece anche quest'anno studenti economicamente svantaggiati, che avrebbero diritto ad un posto letto gratuito, non possono averlo per colpa della Regione. Ribadiamo dunque che la gestione della crisi abitativa da parte della Regione è fuori controllo.

Servono i posti letto mancanti e serve quello che è stato tanto annunciato e sbandierato e che ancora non c'è, come il nuovo collegio di San Sisto. La cortina di fumo della propaganda, alla prova dei fatti, lascia ancora spazio all'incapacità dimostrata.

Da parte nostra saremo al fianco degli studenti e delle organizzazioni studentesche in questa battaglia di civiltà".

Anche la Sinistra Universitaria-Udu Perugia riferisce - in una sua nota - che "ieri l'Adisu ha comunicato la temporanea sospensione delle assegnazione dei posti letto: 200 studenti sono rimasti senza risposta e senza alloggio. Nonostante le garanzie dell'amministratore dell'Adisu Santini e dell'assessora Agabiti, che a mezzo stampa hanno dichiarato che i posti letto sarebbero stati sufficienti, anche quest'anno ci sono gli idonei non beneficiari: studenti economicamente svantaggiati che hanno diritto a un posto letto gratuito ma che ad oggi non gli è stata dato. Ancora una volta ci troviamo a denunciare la pessima gestione della crisi abitativa da parte della Regione".

"Chiediamo all'assessora Agabiti - prosegue Sinistra Universitaria-Udu Perugia - che vengano messi subito a disposizione i posti letto in più garantiti nelle scorse settimane, come il nuovo collegio a San Sisto che avrebbe dovuto aprire entro inizio ottobre, ma che ancora non è disponibile.

Come Udu ci muoveremo tramite gli organi di rappresentanza, ma non solo: ci vediamo il 15 novembre in piazza per difendere i diritti degli studenti che anche oggi vediamo violati".



