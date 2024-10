Tesei a Castelluccio in occasione anniversario terremoto

Visita a Castelluccio di Norcia della presidente della Regione Donatella Tesei in occasione dell'anniversario del terremoto del 30 ottobre 2026.

Con lei il sindaco Giuliano Boccanera e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

"Vedere le ditte al lavoro e le gru in movimento - ha detto Tesei in un video su Facebook - è sicuramente motivo di grande soddisfazione. Stiamo seguendo i lavori e speriamo di rispettare i tempi previsti perché dobbiamo restituire all'Umbria, all'Italia e al mondo questa meraviglia che è la piana di Castelluccio".

"Stiamo restituendo questo luogo alla comunità - ha rilevato Castelli - più sicuro, meno vulnerabile grazie a un progetto avveniristico inspirato ai principi della sostenibilità ambientale. Non solo lavoriamo ma lo facciamo nel rispetto di una biodiversità unica".

"Come amministrazione comunale è un giorno fondamentale" ha rilevato il sindaco. "Per la nostra comunità - ha aggiunto - è importante vedere le imprese e gli operai. Spero che possiamo restituire Castelluccio alla popolazione nel più breve tempo possibile".



