Sportello Fondazione contro usura in Confcommercio a Norcia

Grazie ad un accordo tra Confcommercio Umbria, Osservatorio regionale sulle infiltrazioni mafiose e l'illegalità della Regione Umbria e Fondazione Umbria contro l'usura, lo Sportello Confcommercio Valnerina a Norcia è ora a disposizione di tutte le imprese e i cittadini del territorio. Lo Sportello Confcommercio Valnerina raccoglierà le richieste di chiunque ne abbia bisogno e le trasmetterà alla Fondazione Umbria contro l'usura, che offre assistenza a chi si trova in difficoltà economica anche attraverso prestiti a tasso zero per il pagamento di bollette, mutui, eccetera.

Lo Sportello Confcommercio Valnerina è aperto il lunedì, il martedì e il venerdì, dalle ore 15.00 alle 18.00, in via Meggiana, presso le delocalizzazioni dei professionisti, a Norcia. All'incontro di presentazione dello Sportello, nella sala Digipass Norcia del Comune di Norcia, hanno partecipato anche Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria contro l'usura, Walter Cardinali, presidente dell'Osservatorio antimafia regionale; Federico Fiorucci, vicedirettore Confcommercio Umbria e rappresentante dell'associazione nell'Osservatorio antimafia regionale.



