Salvini, decisione tribunale di Bologna? Magistrati comunisti

"Certi giudici sono comunisti": lo ha sottolineato il segretario della Lega Matteo Salvini in un'iniziativa a Terni in vista delle regionali in Umbria parlando della decisione del tribunale di Bologna sul decreto Paesi sicuri. "Pensate la spregiudicatezza di certi giudici comunisti" ha ribadito. "E' come paragonare l'Italia, l'Europa o l'Albania di oggi a Hitler e al nazismo" ha detto Salvini.

"Certi giudici - ha sostenuto Salvini - sono un problema per l'Italia e l'italiani e dovrebbero cambiare mestiere. Fanno il danno. E se gli piacciono i clandestini li prendessero a casa loro".



