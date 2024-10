Preghiera in piazza per l'anniversario del sisma di Norcia

Alle 7,40 a Norcia, in piazza San Benedetto, si è celebrato l'ottavo anniversario dalla forte scossa di terremoto che il 30 ottobre 2016 distrusse centinaia di borghi del Centro Italia. Al momento di preghiera si sono unite le parole di speranza pronunciate dal sindaco, Giuliano Boccanera: "la ricostruzione privata e pubblica sono ormai ampiamente avviate , entro cinque anni contiamo di completare il recupero del centro storico della nostra città".

Alla commemorazione hanno partecipato, tra gli altri, anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, la presidente della Provincia di Perugia e sindaca di Assisi Stefania Proietti e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. Quest'ultimo, a margine della cerimonia ha ricordato alcuni numeri che stanno caratterizzando la ricostruzione in Umbria. "Quella degli edifici privati, dal 2016 a oggi ha visto 3.348 cantieri autorizzati - ha detto -, 1.962 già conclusi con il ritorno delle famiglie nelle proprie abitazioni e delle attività economiche nelle proprie sedi di lavoro.

Le richieste di contributo presentate sono state 4.955 di cui 3.022 per danno lieve e 1.933 per danni gravi. Le richieste concesse sono state 3.387".

"La ricostruzione leggera è avviata verso la conclusione - ha sottolineato Castelli -, con una percentuale di approvazione delle pratiche pari a circa il 91% del totale delle istanze presentate. La ricostruzione pesante è ormai avviata, con una percentuale di approvazione pari a circa l'80% del totale delle istanze presentate in forma completa".

Il commissario ha anche sottolineato che per "la ricostruzione privata, nell'intero cratere, sono stati erogati oltre 5 miliardi di euro".

Al termine della commemorazione, si è proceduto alla consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA