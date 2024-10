Riaperta galleria sulla statale che collega Norcia e Ascoli

Sulla strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre" Anas ha completato i lavori di ripristino definitivo della funzionalità strutturale della galleria "Cesaronica", nel comune di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il transito tra Norcia e Ascoli Piceno è quindi ora consentito 24 ore al giorno, senza limiti di orario e senza semaforo, per tutte le autovetture e veicoli leggeri. Resta invece provvisoriamente vietato il transito dei mezzi pesanti per i lavori in corso sui viadotti lungo la tratta. Lo ha annunciato l'Anas.

Il tunnel, lungo 1.150 metri, era stato gravemente lesionato dal terremoto e riaperto al traffico in breve tempo, grazie un primo intervento di carattere provvisorio. I complessi interventi di ripristino definitivo, iniziati a marzo 2021 dopo un'approfondita fase di progettazione e autorizzazione, hanno richiesto un investimento complessivo di circa 27 milioni di euro.



