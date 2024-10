Noi moderati, nostri valori per costruire un Umbria migliore

Sono stati presentati a Perugia, alla presenza del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, i 19 candidati della lista di Noi moderati civici per l'Umbria.

Una lista "che è la sintesi di posizioni nazionali del partito, che mette insieme la spinta della società civile e i valori per costruire un Umbria migliore". A dirlo, sottolineando il sostegno "convinto a Donatella Tesei, che deve continuare per i prossimi cinque anni", è il responsabile organizzativo regionale di Noi Moderati, Luca Briziarelli, che ha coordinato un incontro a Perugia. Presente anche Tesei, che ha sottolineato come "Noi Moderati insieme ai partiti della coalizione e alle liste civiche dimostra l'unità del centrodestra".

Capolista è il sindaco di Deruta Michele Toniaccini.

A margine della presentazione, il sottosegretario Silli ha detto che si passa "dalla Liguria all'Umbria con le prospettive del buon governo". "Questa - ha aggiunto - è stata in passato regione storicamente di sinistra, questi anni di governo Tesei hanno mostrato quale è la differenza tra un sistema e l'altro, siamo qua a cercare di dire che il buon governo premia al di là dei tentativi goffi e scomposti di una opposizione abbastanza frastagliata".

"Fare pronostici - aggiunge il sottosegretario - non mi appartiene, ma l'Umbria verrà vinta come la Liguria". Un risultato che consentirà di arrivare "ad una regione ancora migliore", raggiungibile con il valore aggiunto delle liste civiche. "Una sorta di congiuntura meravigliosa, in maniera complementare uniamo un partito nazionale alle forze civiche, quelle che fanno la differenza sul territorio" ha concluso.

Tesei nel suo intervento ha toccato tanti temi, dalla sanità, per la quale ha assicurato "un impegno straordinario" alle infrastrutture. A questo riguardo ha detto che "sono state garantite importanti risorse e dovremo essere bravi ad usarle in tempi rapidi". "L'Umbria del futuro - ha aggiunto la presidente uscente - è vicina, abbiamo iniziato un percorso e dobbiamo continuarlo. La regione si è rimessa in moto la dobbiamo far correre".



