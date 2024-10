In Umbria Iv alle regionali con Proietti 'per prevalere'

Si dice "convinto che in Umbria la coalizione di centrosinistra con Stefania Proietti prevarrà sul centrodestra" il presidente regionale di Italia Viva, Massimo Gnagnarini, commentando con l'ANSA gli esiti del voto in Liguria in prospettiva umbra. "Qui oggi, pur senza il proprio simbolo, i candidati di Italia viva al consiglio regionale, ospitati nella lista Civici umbri, sono al fianco di Stefania Proietti per contribuire a ridare alla nostra regione una speranza di cambiamento" aggiunge.

Secondo Gnagnarini "in Liguria ha perso chi mette veti".

"Hanno perso - aggiunge - coloro che non si preoccupano di vincere, ma vogliono solo escludere".

"In Umbria - dice il presidente di Iv - le forze in campo si equiparano numericamente. Alle elezioni europee di quattro mesi fa Matteo Renzi e gli altri candidati hanno preso oltre 5 mila voti di preferenza personali. Senza il centro non si vincono le elezioni. Certo è - conclude Gnagnarini - che qualcuno a Roma, e non solo, dovrà almeno far tesoro della lezione ligure".

In Umbria Proietti è sostenuta da un campo largo del centrosinistra che comprende anche Pd e M5s.



