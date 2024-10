Proietti, in legge bilancio non ci sono fondi sisma Umbertide

"Nella legge di bilancio 2025 non risultano finanziamenti per la ricostruzione dei territori di Perugia e Umbertide colpiti dal sisma del 9 marzo 2023. Tutto ciò è inaccettabile": è quanto sostiene la candidata presidente di Regione, Stefania Proietti. "Analizzando attentamente gli articoli 92 e 93 della legge 'Misure in materia di calamità naturali ed emergenze' - aggiunge - non risultano risorse finalizzate alla ricostruzione per il biennio 2025 e il 2026. Si tratta di un fatto intollerabile considerando che la discussione sulla manovra verrà rimandata a dopo le elezioni regionali, senza tenere conto che le popolazioni colpite attendono con ansia risposte immediate e concrete".

"Ad oggi - dice Proietti in una nota - è stato fatto davvero ben poco per garantire la permanenza degli abitanti nei loro territori. Circa 600 persone, infatti, sono ancora costrette a vivere nei centri limitrofi, lontani dalle loro case e dalle loro comunità. Allo stesso tempo, il tessuto economico locale ha subito gravi danni: molte attività hanno dovuto chiudere, mentre altre, pur riaprendo, hanno dovuto delocalizzare la loro operatività, affrontando costi maggiori rispetto ai contributi erogati, considerando che è stato ammesso a finanziamento solo all'80% della spesa sostenuta, per un massimo di 25.000 euro. Ciò che preoccupa ancora di più è che l'inizio della ricostruzione appare ancora lontano. Serve allora un cambio di passo. Le istituzioni regionali e nazionali devono fornire risposte certe, una legislazione chiara e, soprattutto, le risorse necessarie per affrontare questa situazione. Serve uscire dalla fase dell'emergenza per passare a quella della ricostruzione".

"Data la situazione - annuncia Proietti - mi sono sentita in dovere di attivarmi personalmente affinché, anche attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento, vengano predisposti emendamenti alla legge di bilancio che assicurino già dal 2025 le risorse necessarie per la ricostruzione dei territori di Pierantonio, Piand'Assino e Sant'Orfeto. Mi auguro che la destra, con i suoi rappresentanti locali e regionali, faccia altrettanto e inizi a lavorare davvero insieme a noi per ottenere le risorse indispensabili per la ricostruzione".





