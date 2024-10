Presidente Tesei visita il polo scolastico di Pierantonio

La presidente della Regione Donatella Tesei ha visitato il polo scolastico di Pierantonio, dove studiano circa 180 alunni da tre a 14 anni, con classi dell' infanzia, elementari e medie. Riuniti in questa nuova sede, dopo i lavori di somma urgenza realizzati post terremoto.

La visita è stata anche occasione per ribadire ai cittadini presenti "il lavoro continuo e costante per poter cominciare quanto prima la ricostruzione post terremoto". "Subito dopo il sisma c'è stata una risposta immediata - ha detto Tesei - e la sistemazione della scuola in cui siamo è stata fondamentale per mettere in sicurezza i nostri bambini e ragazzi. Voglio evitare il lungo periodo di stasi che c'è stato dopo il terremoto del 2016 e per questo sto portando avanti interlocuzioni serrate con il Governo nazionale".



